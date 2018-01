Travolto da un'auto pirata, cade dalla bici e batte la testa sull'asfalto: è grave

Stava pedalando per le vie del paese in sella alla sua bicicletta quando è stato urtato da un'auto in transito: sbalzato dalla sella, è rovinosamente caduto sull'asfalto, battendo la testa. A soccorrerlo un'automobilista di passaggio: la macchina che lo ha investito ha infatti pigiato sull'acceleratore, allontanadosi dal luogo dell'incidente.

È accaduto nel pomeriggio di venerdì lungo via Isorella, a Calvisano. Vittima dell'incidente un 43enne: ha riportato un trauma cranico ed è stato inizialmente ricoverato all'ospedale di Montichiari. Le sue condizioni si sono però aggravate con il passare delle ore: i medici hanno riscontrato un'emorragia celebrale, disponendo l'immediato trasferimento al Civile di Brescia.

I carabinieri di Calvisano stanno dando la caccia al pirata. Non potendo contare sulle dichiarazioni del ciclista, stanno passando al setaccio i filmati delle telecamere di videosorveglianza poste all'entrata del comune di Isorella: l'automobilista sarebbe infatti fuggito in quella direzione.