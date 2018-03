Camion si ribalta per la neve, rischio ambientale: campo invaso dai liquami

Camion ribaltato a causa della neve e del ghiaccio: non ci sono dubbi sulla dinamica dell'incidente di giovedì mattina a Calvisano, quasi all'incrocio tra Via Calvisano e Via Ferrovia, al confine con Visano. Ha fatto tutto da solo, poco prima delle 8: forse dopo una curva, il suo camion è finito fuori strada, ribaltato sul fianco destro.

Il camionista di 58 anni è rimasto intrappolato nella cabina: per liberarlo si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. La centrale operativa dell'Areu ha inviato sul posto anche automedica e ambulanza, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale.

L'uomo è stato ricoverato in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia, dove è arrivato quasi alle 10, ma non ha mai perso conoscenza e le sue condizioni non sono così grave. Sul luogo dell'incidente è stato però verificato un problema ambientale.

Il camion ribaltato stava infatti trasportando liquami, che si sono riversati sulla strada e nel campo di fianco alla carreggiata. In loco sono arrivate anche due pattuglie della Polizia Locale, per i rilievi e tutte le verifiche del caso.