Auto sale sul cordolo della ciclabile, poi si ribalta in mezzo alla strada

Poco prima delle 14 di lunedì, una Citroën C3 guidata da una 57enne si è ribaltata lungo via Vittorio Veneto a Calvagese della Riviera.

Stando alla ricostruzione fornita dalla Polizia Locale, la donna avrebbe fatto tutto da sola. L’auto si sarebbe infatti ribaltata dopo essere salita sul cordolo della ciclabile, che avrebbe fatto da trampolino facendola finire ruote all’aria.

Non preoccupanti le conseguenze per l’automobilista: soccorsa da un’ambulanza, è stata ricoverata in codice giallo all’ospedale di Gavardo.