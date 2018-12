Ciclista travolto da un furgone: sbalzato dalla sella, 'vola' sull'asfalto

Brutto incidente martedì mattina a Calvagese della Riviera: un furgoncino, guidato da un 48enne bergamasco, ha investito un ciclista che stava pedalando lungo via Primo Maggio, il rettilineo che porta a Muscoline.

Un impatto violento: il ciclista, un 59enne residente a Brescia, dopo aver sbattuto violentemente contro il furgone, è stato sbalzato dalla sella ed è caduto a terra. Tutto è accaduto attorno alle 9.45: sul posto sono giunte un'automedica da Gavardo e un'ambulanza dei volontari di Bedizzole. Dopo le prime cure, il 59enne è stato trasportato alla Poliambulanza per il ricovero. Avrebbe rimediato seri traumi, ma non è in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dagli agenti della Polizia Locale di Calvagese e Muscoline. Stando a quanto emerso, il furgone proveniva da via Burago e si sarebbe immesso in via Primo Maggio senza accorgersi in tempo del ciclista: abbagliato dal sole, il conducente avrebbe visto la due ruote solo all'ultimo momento. Nonostante la brusca e immediata frenata l'impatto è stato inevitabile.