Pauroso schianto in curva, ciclista portato al Civile con l'eliambulanza

Nella mattinata di giovedì, alle 11.40, in via I° maggio ai Calvagese un ciclista in una e-bike ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente a terra, mentre percorreva una curva lungo la strada che congiunge il paese a Prevalle.

Vittima dell'incidente un 71enne residente a Nuvolento (R.S.le iniziali): subito dopo la caduta è stato trovato in stato confusionale. Per soccorrerlo sono giunte un'automedica e un'ambulanza dei volontari ANC di Roè Volciano. Dopo la prime valutazioni, il personale sanitario ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Il ferito è stato quindi portato in volo al Civile di Brescia, dove si trova tutt'ora in osservazione, ma non sembrerebbe in pericolo di vita.

L'esatta dinamica è al vaglio della Locale Calvagese-Muscoline, intervenuta per i rilievi di legge. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che l'incidente sia dovuto all'asfalto bagnato.