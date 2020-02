Perde il controllo dello scooter, si schianta contro un muro: è in gravi condizioni

Sono critiche le condizioni di un 67enne di Calcinato, vittima di un grave incidente stradale avvenuto martedì pomeriggio a Calcinato: è ricoverato in prognosi riservata, nel reparto di Prima Rianimazione, all’ospedale Civile di Brescia.

Tutto è accaduto attorno alle 17, lungo via Rovadino a Calcinato: il 67enne avrebbe perso il controllo del suo grosso scooter, sbandando improvvisamente sulla destra per poi finire la corsa contro la parete di un sottopassaggio. Lo schianto è avvenuto in prossimità del cantiere della Tav, proprio durante l’ora di punta e non si esclude che l’uomo stesse sorpassando alcune auto incolonnate. L’esatta dinamica del sinistro, tuttavia, è ancora al vaglio della Locale del comando intercomunale Lonato-Bedizzole-Calcinato.

A dare l’allarme sarebbero stati proprio gli automobilisti di passaggio: in pochi minuti sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza e un’automedica. Dopo le prime cure, il 67enne, le cui condizioni sarebbero immediatamente apparse critiche, è stato trasferito d’urgenza al Civile. Come detto i medici non hanno ancora sciolto la prognosi, ma il quadro clinico dell’uomo starebbe lentamente migliorando.