Schianto al bivio, auto distrutta e moto nel prato: ragazzo in gravi condizioni

E' ricoverato in gravi condizioni al Civile, ma non è in pericolo di vita, il ragazzo di 20 anni che domenica sera si è schiantato in sella alla sua moto in località Garletti a Calcinato. Per cause ancora in corso di accertamenti, i rilievi sono stati affidati ai carabinieri, il giovane è stato travolto da una Chevrolet Spark guidata da un anziano che abita in paese. E' stato sbalzato per diversi metri, ha concluso il suo “volo” in un campo sul ciglio della strada. Illeso il conducente della Chevrolet, ma non pochi i danni alla vettura.

Lo schianto poco dopo le 19, in Via Croce Santo Stefano: sul posto la centrale operativa ha inviato ambulanza e automedica. Il centauro 20enne è stato trasferito d'urgenza in ospedale, ricoverato in codice rosso. A preoccupare i medici le lesioni che avrebbe riportato a una gamba.

La dinamica dell'incidente

Sulla dinamica del sinistro, come detto, indagano i carabinieri, intervenuti con due pattuglie. Il ragazzo stava viaggiando in direzione Montichiari, in sella alla sua moto Ktm, l'anziano invece aveva intenzione di svoltare a sinistra, imboccando appunto Via Croce Santo Stefano.

Sono due le ipotesi al vaglio dei militari: la velocità eccessiva del ragazzo in moto, che non si sarebbe accorto dell'auto in movimento, oppure viceversa l'uomo alla guida della Chevrolet, convinto di riuscire a passare nonostante l'arrivo della due ruote.