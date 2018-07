Con la moto contro un furgone, muore in ospedale

Hanno cercato a lungo di strapparlo alla morte, prima sull'asfalto, poi in ospedale, ma alla fine i medici si sono dovuti arrendere. A distanza di quattro giorni dall'incidente verificatosi a Padenghe, il cuore di Roberto Miraglia ha cessato di battere. Il 24enne residente a Calcinato si trovava nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Civile di Brescia.

L'incidente risale al pomeriggio di lunedì 23 luglio. A bordo della sua motocicletta Honda Cbr 600 il 24enne stava percorrendo la Strada Provinciale 4 tra Bedizzole e Barcuzzi di Lonato quando, alle porte di Padenghe, nell'affrontare una curva è entrato il ritta di collisione con un furgone, scontrandosi frontalmente.

Privo di conoscenza, in arresto cardiaco, è stato rianimato a fatica sul posto dai medici che gli hanno praticato un lunghissimo massaggio cardiaco. Una volta che il cuore ha ripreso a battere, Roberto è stato trasportato il elicottero al Civile, dove ieri è deceduto. Originario di Roggiano Gravina, in provincia di Cosenza, il giovane tornerà nella sua terra per il funerale e la sepoltura.