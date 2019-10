Travolto in bicicletta, sfonda il parabrezza: grave maresciallo

Travolto da un’auto mentre pedalava in località Prati di Calcinato, scaraventato sul parabrezza e poi sull’asfalto. È quanto accaduto, attorno alle 10.30 di sabato, a un maresciallo in servizio all'aerobase di Ghedi e di casa a Leno. Un impatto violento, quello contro una Opel Corsa guidata da una 73enne: il casco indossato dal sottufficiale dell’aeronautica si è rotto e il parabrezza dell’auto è andato in frantumi.

Istanti drammatici: per l’uomo, un 56enne, si è temuto il peggio. In pochi minuti in via Duca Degli Abruzzi a Calcinato sono arrivate un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso partito da Brescia. Nonostante i traumi riportati, per fortuna, il 56enne non ha mai perso conoscenza. Stabilizzato, è stato trasferito in eliambulanza al Civile. Non è in pericolo di vita, ma avrebbe riportato diverse fratture e seri traumi, tanto che i medici si sono riservati la prognosi.