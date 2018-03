Spaventoso schianto frontale: tre feriti, uomo in gravi condizioni

Incidente stradale giovedì pomeriggio a Calcinato, lungo via Statale, davvero una tragedia sfiorata: un 49enne al volante di una Mercedes Classe A avrebbe improvvisamente sbandato, attraversando la carreggiata per poi schiantarsi frontalmente contro un Suv, sul quale viaggiavano mamma e figlia.

Un impatto violentissimo, come testimoniano le automobili andate in gran parte distrutte. L'allarme è scattato poco prima delle 17: per lunghi attimi si è temuto il peggio e sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato due ambulanze e l'automedica in codice rosso.

In tutto si contano due vetture coinvolte, e tre persone ferite: l'uomo alla guida della Mercedes, che ha avuto la peggio ed è stato trasferito d'urgenza alla Poliambulanza, la 36enne al volante del Suv e la figlia 12enne.

Per mamma e figlia, per fortuna, nulla di grave: entrambe sono state trasportate al Civile per le cure del caso e poi ricoverate in codice giallo. Decisamente più critiche, come detto, le condizioni dell'uomo al volante della berlina tedesca: il 49enne, di origine indiana, è tutt'ora ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto, per i rilievi, la Polizia Stradale di Desenzano e, per i soccorsi, anche una squadra dei Vigili del Fuoco. La dinamica dell'incidente: stando a una prima ricostruzione, per cause ancora da chiarire, la Mercedes avrebbe improvvisamente sbandato finendo per invadere l'opposta corsia di marcia. La 36enne al volante del Suv si sarebbe trovata di fronte l'altra auto all'improvviso, senza poter fare nulla per evitarla.