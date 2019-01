Terribile carambola sull'ex Statale: tre vetture coinvolte, grave un bimbo di 2 anni

Non ci sono dubbi sulla dinamica, sulla violenza dell'impatto: resta alta la preoccupazione per il bimbo di appena 2 anni e mezzo che è rimasto gravemente ferito nell'incidente. Ricoverato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, trasferito in elicottero: le sue condizioni sono molto gravi, i medici si sono riservati la prognosi. Non sarebbe in pericolo di vita, ma nessuno ancora si sbilancia.

La dinamica dell'incidente

Lo schianto mercoledì pomeriggio a Ponte San Marco, sull'ex Statale 11: la Fiat 500L guidata dalla madre del bimbo, una giovane donna poco più che 30enne, ha prima centrato di striscio una Ford Mondeo che stava svoltando a sinistra, e poi nella carambola un furgone Mitsubishi che invece viaggiava in direzione opposta. Tutto è successo intorno alle 16.30.

Un doppio boato ha spezzato l'inerzia di un pomeriggio come tanti. L'uomo alla guida della Ford stava voltando a sinistra, per entrare alla concessionaria: la donna viaggiava nella sua stessa corsia di marcia, in direzione Verona, il conducente del furgone (ricoverato in Poliambulanza ma solo per accertamenti) invece in direzione Brescia.