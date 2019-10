Travolta in bici: donna soccorsa dall'eliambulanza

Incidente sabato mattina lungo via Duca degli Abruzzi a Calcinato. Una donna di 73 anni, in sella ala sua bicicletta, è stata investita in località Prati.

L'allarme è scattato poco prima delle 10.30: temendo il peggio, sul posto sono state inviate un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso in codice rosso.

Stando alle prime informazioni trapelate, l'anziana non sarebbe in pericolo di vita. Dopo le prime cure, è infatti stata trasportata, a bordo dell'eliambulanza, al Civile di Brescia e ricoverata in codice giallo. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della Polizia Locale del comando intercomunale di Lonato, Bedizzole e Calcinato.