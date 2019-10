Si schianta in moto, ragazzo finisce sotto un camion: è gravissimo

Grave incidente giovedì mattina a Calcinato, lungo via Rovadino. Stando alle prime informazioni trapelate, una moto si è schiantata contro un camion, mentre usciva da un parcheggio. Un impatto violento: il giovane che era in sella alla due ruote avrebbe finito per essere schiacciato dalle ruote del mezzo pesante.

L'allarme è scattato poco dopo le 8.30: sul posto sono sopraggiunte due ambulanze in codice rosso e l'eliambulanza che ha trasportato il motociclista, un 20enne, al Civile di Brescia.

Quando è stato soccorso dai sanitari il ragazzo era privo di conoscenza: le sue condizioni sarebbero piuttosto critiche. Spetta alla Polizia Stradale, che sta affettando i rilievi, ricostruire la dinamica dell'incidente.