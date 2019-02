Camion sbaglia manovra e finisce in un campo, strada bloccata per ore

Non ci sono stati feriti, per fortuna, ma i disagi provocati dall'incidente sono stati parecchi: a causa di un camion finito in un campo che costeggia la stretta strada di Calcinato, via Manzoni è rimasta bloccata per parecchie ore, almeno fino al primo pomeriggio.

Tutto è accaduto attorno alle 10 di venerdì mattina: un mezzo pesante, probabilmente diretto alla Wte, azienda che si occupa del trattamento dei fanghi di depurazione, forse a causa di una manovra sbagliata è finito nel campo a lato della via. Bloccata per ore la circolazione, con la polizia locale che ha dovuto gestire il traffico di camion diretti proprio all'azienda per scaricare materiale. Parte del rimorchio è infatti rimasto sulla carreggiata, rendendo impossibile il transito di altri veicoli. Per rimuovere il camion si è reso necessario l'intervento di una gru e solo nel pomeriggio la situazione è tornata alla normalità.

L'ennesimo incidente ha riaperto la polemica sulla viabilità di via Manzoni - a doppio senso nonostante la carreggiata molto stretta- e inasprito le proteste dei cittadini. "Oggi questo. Ma tutti i giorni i residenti e i pedoni che passeggiano sono in pericolo. Non ci interessa dove fosse diretto il tir. Noi chiediamo sicurezza tutti i giorni. Ci devono essere segnaletiche di divieto per i camion. Invece non ci sono. Almeno non visibili e adeguate altrimenti non sarebbe successo il sinistro di stamattina. Siamo pronti per l'ennesimo esposto", scrive il Comitato Cittadini Calcinato su Facebook.