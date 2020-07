Pauroso incidente in autostrada: ragazzo di 25 anni lotta per la vita

Sono ancora molto gravi le condizioni di due dei tre ragazzi rimasti coinvolti nel pauroso incidente di martedì notte sull'autostrada A4, tra i caselli di Brescia Centro e Brescia Est in direzione Verona: per cause in corso di accertamento la Renault Clio guidata da un 30enne, residente a Calcinato, ha improvvisamente sbandato ed è finita nel campo di fianco alla carreggiata, dopo essersi ribaltata più volte.

Anche il conducente è rimasto ferito, ricoverato alla Poliambulanza ma non in codice rosso: i due ragazzi che erano a bordo con lui, due 25enni di nazionalità albanese e anche loro residenti a Calcinato, sono invece ricoverati con riserva di prognosi al Civile. In particolare preoccupano le condizioni del ragazzo che è stato trasferito in ospedale in elicottero, ovviamente in codice rosso.

Ragazzo di 25 anni in fin di vita

Attualmente si trova nel reparto di Rianimazione, e non è ancora stato dichiarato fuori pericolo. E' stato sbalzato dalla vettura sul terreno per almeno 15 metri: i soccorsi lo hanno recuperato esanime a terra, ormai privo di sensi. A seguito della violentissima caduta si sarebbe procurato un grave trauma cranico.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale, sul posto insieme ai Vigili del Fuoco intervenuti anche per liberare i due giovani rimasti incastrati nell'abitacolo. Oltre all'elicottero, decollato da Brescia, la centrale operativa ha inviato un'automedica e tre ambulanze di Croce Blu, Croce Rossa e Croce Bianca.