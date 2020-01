Auto si ribalta: il parabrezza va in frantumi, vetri nell'occhio del conducente

Per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua auto, che ha poi finito per ribaltarsi sul fianco. Vittima dello spaventoso incidente un ragazzo di 19 anni (Z.F. Le iniziali): ha rimediato diverse ferite al volto.

Tutto è accaduto poco prima delle 17, a Calcinato: il 19enne stava percorrendo via Rovadino, quando ha improvvisamente sbandato uscendo poi di strada. L'auto si è capovolta e il parabrezza è andato in frantumi: alcune schegge di vetro sarebbero finite nell'occhio del giovane.

Per questa ragione l'allarme è scattato in codice rosso: sul posto, in pochi minuti, sono arrivate un'ambulanza e un'automedica. Dopo le prime cure, il 19enne è stato trasportato alla Poliambulanza: le sue condizioni non sarebbero critiche ed è stato ricoverato in codice giallo. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della polizia stradale, che si è occupata dei rilievi.