Terrificante schianto contro un albero: gravissimo 33enne

L'auto che non risponde ai comandi, sbanda e finisce con un albero. Un impatto tremendo, la macchina ridotta a un ammasso di lamiere, l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre l'automobilista e infine la corsa in ospedale.

Spaventoso incidente nella notte di Capodanno in località Ponte San Marco, a Calcinato. Tutto è accaduto attorno alle 3.15 lungo la strada Statale 11: sul posto il 112 ha inviato due ambulanze in codice rosso e una squadra dei Vigili del Fuoco di Brescia.

Le condizioni del conducente dell'auto, un 33enne di Mazzano, sono immediatamente apparse molto critiche. Dopo i primi soccorsi prestati dai sanitari del 118, il trasporto d'urgenza all'ospedale Poliambulanza dov'è tuttora ricoverato in condizioni gravissime, tanto che i medici si sono riservati la prognosi.

Il 33enne stava probabilmente rientrando a casa dopo i festeggiamenti e avrebbe improvvisamente perso il controllo della sua utilitaria, una Ford Fiesta: la sbandata improvvisa poi lo schianto contro uno degli alberi che costeggiano la Statale. Spetta alla Polizia stradale di Brescia, intervenuta per i rilievi, chiarire le cause all'origine del sinistro.