Schianto frontale con il furgone dei disabili: 5 feriti in ospedale

Incidente stradale lunedì pomeriggio in Via Rovadino a Calcinato: per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, una Dacia Logan ha improvvisamente sbandato sulla corsia opposta di marcia e ha finito per schiantarsi con un furgone della Comunità Mamrè di Clusane di Iseo, ma che gestisce una struttura protetta anche a Calcinato.

A bordo ci sarebbero state anche delle persone disabili: l'impatto è stato molto violento, lo schianto intorno alle 17.30, i due mezzi coinvolti sono rimasti parecchio danneggiati, difficilmente riparabili. La dinamica: il Fiat Scudo della Mamrè stava percorrendo Via Rovadino verso la tangenziale, la Dacia Logan viaggiava invece dalla parte opposta.

Il perché dell'improvvisa sbandata è ancora da chiarire. Sono stati attimi complicati: sul posto la centrale operativa ha inviato quattro ambulanze oltre all'automedica, il bilancio dell'incidente conta cinque feriti – per fortuna non gravi – ricoverati all'ospedale di Desenzano e al Civile di Brescia, tra di loro anche due donne, di 40 e 65 anni.

Non pochi i disagi al traffico, durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza: le due vetture sono state portate via entrambe con il carro attrezzi. Sul luogo dell'incidente anche una pattuglia dei Carabinieri.