Piomba su un veicolo in sosta, auto 'vola' per 40 metri e si ribalta

Spaventoso incidente venerdì mattina lungo la 237 del Caffaro, nel tratto tra Caino e il Colle di Sant'Eusebio.

Poco prima delle 11, un'auto con a bordo una coppia di Caino - lui di 73 anni, lei di 74 - avrebbe parcheggiato una Peugeot Tepee in una piazzola sulla destra. Appena l'uomo è sceso dall'abitacolo, sulla loro auto è piombata una Fiat Panda condotta da una 70enne di Brescia. L'impatto è stato terribile: l'auto centrata è stata sbalzata in avanti per 10 metri, mentre l'utilitaria italiana - completamente fuori controllo - ha proseguito la corsa per altri 40 metri. Entrambi i veicoli si sono fermati ribaltandosi su un fianco.

La 70enne è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco di Brescia, poi trasportata alla Poliambulanza in elicottero: le sue condizioni non sembrano destare troppa preoccupazione, fortunatamente. Ferita anche la 74enne che si trovava ancora sulla Peugeot al momento dello schianto: è stata trasportata in codice giallo al Civile.



Gravi le ripercussioni sul traffico, con la strada chiusa per permettere i soccorsi e poi riaperta a senso unico alternato: per smaltire la coda ci sono volute circa due ore.