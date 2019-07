Sbanda nell'affrontare una curva, auto si schianta contro un muro

Incidente stradale giovedì sera lungo la Provinciale 237, che in quel tratto prende il nome di via Nazionale. Protagonista un uomo di 40 anni, che stava rincasando al volante della sua auto.

L'uomo ha perso il controllo del veicolo nell'affrontare una curva, finendo poi per schiantarsi contro un muretto che separa la carreggiata dal bosco. È accaduto poco prima delle 20.30: una volta chiamato il soccorso medico, sono sopraggiunte due ambulanze in codice rosso.

Per fortuna l'allarme è poi rientrato: l'uomo avrebbe riportato lesioni serie, ma le sue condizioni non erano così critiche come temuto in un primo momento. Dopo le prime cure, è stato trasferito a bordo di un'autolettiga al Civile di Brescia e poi ricoverato in codice giallo.

I carabinieri di Gardone Val Trompia, che hanno effettuato i rilievi, hanno pochi dubbi sulla dinamica: l'uomo avrebbe fatto tutto da solo, uscendo di strada nell'affrontare una curva.