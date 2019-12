Spaventoso incidente: auto sbanda e si ribalta, tre persone in ospedale

Tanta paura al Villaggio Sereno per un incidente avvenuto poco dopo le otto e trenta di mercoledì mattina. Per cause ancora in corso d'accertamento, un'auto si è ribaltata mentre percorreva la traversa dodicesima del quartiere cittadino. Il sinistro è avvenuto di fronte alla farmacia, attirando in strada decine di persone.

Immediata la chiamata al 112 e tempestivo l'arrivo dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di tre ambulanze.

A bordo dell'utilitaria -una Fiat Panda - viaggiavano tre persone: un uomo e una donna di 81 anni e un 90enne. Tutti e tre avrebbero rimediato traumi, ma le loro condizioni non destano preoccupazione; fortunatamente. Sono stati tutti trasportati alla Poliambulanza per le cure del caso.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale di Brescia, che si è occupata dei rilievi di rito.