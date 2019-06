Contro un'auto durante un sorpasso, motociclista 'vola' sull'asfalto

Incidente tra un'auto e una moto, lunedì mattina, lungo Viale Sant'Eufemia a Brescia. Lo scontro è avvento attorno alle 9.40 all'altezza del benzinaio Ip, in direzione del centro della città.

La due ruote, che viaggiava verso viale della Bornata, si è schiantata contro una Fiat Uno. La vecchia utilitaria stava uscendo dal piazzale della stazione di servizio per immettersi sulla carreggiata. L'impatto, per fortuna, non è avvenuto a velocità sostenuta, ma il biker (un uomo di 39 anni) è stato sbalzato dalla sella, finendo sul cofano della macchina prima di atterrare sull'asfalto.

I soccorsi

Per lui negli istanti successi all'incidente si è temuto il peggio: sono infatti sopraggiunte un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Per fortuna l'allarme è subito rientrato: l'uomo avrebbe rimediato traumi di lievi entità e per i controlli del caso è stato trasportato in ospedale a bordo di un'autolettiga. Illeso l'anziano conducente dell'auto che, per precauzione, è stato visitato dai sanitari del 118



La dinamica

La dinamica di quanto è accaduto pochi metri prima della rotonda del Museo Mille Miglia è al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Brescia, sul posto per i rilievi di rito. Stando ad una primissima ricostruzione, il biker era in fase di sorpasso: stava superando un bus che si era fermato proprio per consentire alla Fiat Uno di immettersi su Viale Sant'Eufemia.