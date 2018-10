Travolta da un scooter mentre attraversa sulle strisce: è gravissima

Grave incidente stradale venerdì lungo viale Piave, a Brescia: una donna è stata travolta da uno scooter mentre attraversava sulle strisce pedonali. Un urto violento, violentissimo: la signora è rovinosamente caduta sull'asfalto, battendo la testa e perdendo conoscenza.

Tutto è accaduto attorno alle 12, di fronte alla filiale del Credito Bergamasco. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica. Dopo le prime cure prestate sul posto, la donna è stata trasportata d'urgenza alla Poliambulanza: le sue condizioni sarebbero piuttosto critiche.

La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Brescia, che sta raccogliendo i rilievi di rito. Stando a una primissima ricostruzione, l'uomo in sella allo scooter, un 48enne, non si sarebbe accorto della signora, che stava regolarmente attraversando sulle strisce pedonali, colpendola in pieno.