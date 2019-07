Falciate da un’auto mentre attraversano sulle strisce: gravi due sorelle

Era appena uscito da una concessionaria della zona con un’auto in prova quando, forse a causa di un guasto, ha colpito in pieno due sorelle - di 44 e 54 anni - che stavano attraversando sulle strisce pedonali.

Un gran boato e il parabrezza in frantumi, poi tanta, tantissima paura. L’automobilista è immediatamente sceso dall’utilitaria per soccorrere le due donne e allertare i soccorsi.

È accaduto attorno alle 15.15 di martedì in via Valcamonica. Sul posto si sono precipitate tre ambulanze e un’automedica in codice rosso. Le due donne, che hanno sbattuto sul parabrezza dell’auo, mandandolo in frantumi, prima di rovinare sull’asfalto, avrebbero rimediato gravi traumi ma sarebbero rimaste sempre coscienti.

Dopo le prime cure, sono state trasferite nei nosocomi della città in codice rosso: una alla Poliambulanza, l’altra al Civile. Gli esami effettuati avrebbero escluso lesioni interne e le due sorelle non sarebbero in pericolo di vita.

L’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Brescia che hanno raccolto i rilievi e le testimonianze e gestito la viabilità: durante le operazioni di soccorso il traffico è infatti stato deviato nella corsia di marcia opposta a quella dov’è avvenuto l’incidente.