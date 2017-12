Violento schianto in rotonda, auto si ribalta sulle strisce pedonali

Brutto incidente stradale mercoledì pomeriggio in via San Zeno a Brescia. Poco dopo le 15.30, una Fiat Panda e una Lancia Y si sono scontrate con violenza nella rotonda di fronte alla Centrale del Latte.



A seguito dell’impatto, la Panda si è ribaltata sul fianco sinistro, fermandosi sopra le strisce pedonali (fortunatamente vuote).

Nessuna grave conseguenza per entrambi gli automobilisti, un 26enne e un 47enne, ma pesantissime sono state le ripercussioni sul traffico. Via San Zeno e via Lamarmora sono rimaste paralizzate per oltre mezzora.