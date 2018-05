Schianto in curva, vola nella scarpata: ciclista in gravi condizioni

Centrata in pieno da un'automobile è stata sbalzata fuori strada fino a precipitare per diversi metri nella scarpata: le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Brutto incidente martedì mattina per una donna di 51 anni che in Via Panoramica a Brescia (a poche centinaia di metri da casa) è stata travolta da un'utilitaria guidata da un ragazzo di 18 anni.

Sulla dinamica dell'accaduto indaga la Polizia Locale, sul posto per i rilievi: sembra che il 18enne se la sia trovata di fronte all'imbocco di un tornante, non lontano dalla Tomba del Cane, e che non abbia potuto fare nulla per evitare l'impatto.

Eventuali responsabilità sono comunque al vaglio degli agenti del comando di Via Donegani. Lo schianto poco prima delle 12.30: la centrale operativa del 112 ha inviato in zona ambulanza e automedica, oltre ai Vigili del Fuoco.

Non è stato facile recuperare la donna ferita, appunto precipitata dalla scarpata. Una volta verificate le sue condizioni è stata trasportata in ospedale, al Civile, in codice rosso. Come detto non è in pericolo di vita, ma è tenuta comunque sotto stretta osservazione.