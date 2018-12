Trovato addormentato e ferito nell'auto uscita di strada: giovane uomo in ospedale

Insanguinato e ferito, dormiva sul sedile dell'auto finita fuori strada. I soccorritori lo hanno trovato steso sui sedili anteriori, avvolto in una coperta. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita. Di quanto accaduto però, il 32enne non ricorderebbe assolutamente nulla.

Sono tanti i dubbi e le ombre che avvolgono l'incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato lungo via Orzinuovi a Brescia. L'allarme è stato dato da una passante che, attorno alle 5.30, ha notato l'auto finita fuori strada. Al suo arrivo, il personale del 118 ha trovato solo il 32enne di origine albanese residente in Franciacorta, che dormiva nell'auto. Dopo aver accertato che non era in pericolo di vita, lo hanno trasportato in ospedale per le cure del caso.

L'uomo potrebbe però non essere l'unica persona coinvolta nell'incidente: i grossi quantitativi di sangue trovati all'interno della macchina, portano infatti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi, a non escludere la presenza di altri passeggeri, che sarebbero scappati dopo lo schianto.

La posizione e il passato dell'uomo sono al vaglio degli inquirenti, che stanno anche cercando di ricostruire la sue rete di contatti e conoscenze e non escludono alcuna ipotesi,