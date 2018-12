L'improvvisa frenata, poi lo schianto tra due auto: paura per bambino

Un bambino di 12 anni è stato ricoverato all'ospedale pediatrico del Civile, a seguito di un incidente stradale che ha convintolo due auto a Brescia domenica pomeriggio.

Lo schianto è avvenuto lungo via Milano verso le 12.30, in prossimità del Parco Peter Benenson: i due veicoli non sono riusciti ad evitare l'impatto nonostante la brusca frenata.

In tutto sono rimaste coinvolte tre persone: una 39enne, un 37enne e un bimbo di 12 anni; è stato proprio quest'ultimo ad avere la peggio. Dopo essere stato preso in cura dal personale medico di due ambulanze, è stato portato nel nosocomio cittadino per le cure del caso (per fortuna, non si tratta di nulla di preoccupante).

Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto, sulla quale sta indagando la Locale di Brescia, intervenuta con una pattuglia per raccogliere rilievi e testimonianze, occupandosi inoltre di gestire il traffico fino al termine dei soccorsi.