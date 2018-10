Auto piomba sui tavolini di un bar, travolta giovane donna: è gravissima

Terrificante incidente stradale in via Milano a Brescia, lunedì pomeriggio poco dopo le 13. Per cause ancora in corso d'accertamento, un'Alfa Mito e una Chevrolet Spark si sono scontrate a un incrocio.



La Spark, completamente fuori controllo, ha finito per travolgere i tavoli di un bar, dov'era seduta una donna di 45 anni rimasta travolta in pieno: le sue condizioni sono gravissime, rischia l'amputazione delle gambe. Traffico in tilt: la strada è rimasta chiusa per oltre un'ora dalla rotonda della tangenziale fino al cimitero, in direzione centro.