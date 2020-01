Travolto sulle strisce, scaraventato sul parabrezza: è grave in ospedale

Non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe riportato gravi traumi l'uomo di 54 anni che, nella serata di mercoledì, è stato travolto da un'utilitaria a Brescia.

L'incidente è avvenuto verso le 18.30 lungo via Flero. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale, il 54enne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, regolate da un semaforo, quando è stato colpito in pieno da un'utilitaria.

L'impatto non sarebbe avvenuto a velocità elevata, ma è stato piuttosto violento: l'uomo è stato scaraventato prima sul parabrezza, che è andato in frantumi, e poi è volato sull'asfalto. Le sue condizioni sono parse subito gravi: è stato trasferito d'urgenza in Civile, a bordo di un'ambulanza, e poi ricoverato nel codice di massima gravità.

Ancora da stabilire se il 54enne abbia attraversato con il semaforo verde: saranno gli accertamenti della Locale a stabilire le esatte responsabilità. Sotto shock l'automobilista, una donna di 54 anni: anche per lei si è reso necessario il trasporto in ospedale, alla Poliambulanza.