Travolto da un'auto mentre attraversa la strada: è grave

Investito, ha sbattuto contro il parabrezza dell'auto per poi ricadere a terra perdendo copiosamente sangue. È stato soccorso sul posto, e poi trasferito d'urgenza, in gravi condizioni, all'ospedale Civile di Brescia il 30enne che nella mattina di sabato 17 novembre è stato investito lungo via Della Chiesa a Urago Mella.

L'investimento è avvenuto nei pressi del panificio all'incrocio con via Valentini, gli stessi clienti del panificio hanno assistito in diretta alle operazioni di soccorso. A quanto pare, il giovane appena prima di attraversare avrebbe salutato un amico. La conducente di una smart di colore giallo non l'avrebbe visto in tempo, e l'ha investito colpendolo con l'anteriore destro del piccolo mezzo.

A bordo dell'auto c'era una signora di 56 anni. Il ferito è stato soccorso inizialmente in codice giallo, ma l'intervento si è poi tramutato poi in codice rosso. All'arrivo al pronto soccorso, il giovane non era più cosciente. Gravi le ferite riportate.