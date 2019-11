Investita da un'auto sulle strisce, poi il 'volo' sull'asfalto: è in gravi condizioni

Investita da una Ford Focus mentre attraversava sulle strisce pedonali e poi sbalzata a qualche metro di distanza. Un impatto piuttosto violento e una bruttissima caduta per una 50enne, di casa a qualche centinaia di metri dal luogo dell’incidente: la donna ha riportato gravi traumi ed è stata ricoverata in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia.

Tutto è accaduto attorno alle 19 di lunedì lungo via Corsica, in città. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale, che hanno raccolto i rilievi di rito, ma pare che il conducente della Focus si sia trovato di fronte la 50enne all’improvviso, dopo aver sterzato per evitare di schiantarsi contro l’utilitaria che precedeva.

La sbandata improvvisa, poi l’impatto (inevitabile, a quanto pare): la donna è stata sbalzata a qualche metro di distanza. Scattato l’allarme, sono sopraggiunte un’automedica e un’ambulanza. Dopo le prime cure, la 50enne, che avrebbe rimediato molteplici traumi, è stata trasferita alla Poliambulanza e ricoverata in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita, per fortuna.