Travolta da un'auto mentre attraversa, paura per una bimba di 4 anni

Brutto incidente nella serata di domenica lungo via Corsica. Vittima una bimba di soli 4 anni: la piccola è stata investita da un’auto mentre stava attraversando la strada.

Tutto è accaduto poco dopo le 23.15, all’altezza del civico 78. Scattato l’allarme, sul posto sono sopraggiunte due ambulanze. Dopo le prime cure, la bimba è stata trasportata al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Civile di Brescia. Le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero critiche: è stata ricoverata in codice giallo.

La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Brescia: il tratto interessato di via Corsica è rimasto chiuso per circa 30 minuti proprio per consentire le operazioni di soccorso e per effettuare i rilievi di rito.