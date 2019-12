Auto investe un uomo sulle strisce e scappa: caccia al pirata della strada

Ancora un pedone investito mentre cerca di attraversare sulle strisce pedonali e un automobilista che fugge senza chiamare i soccorsi. A pochi giorni dall'incidente di Coccaglio, in cui è rimasto gravemente ferito un bimbo di soli due anni, il copione si ripete, questa volta in città.

Vittima un uomo di 77 anni: è stato colpito da un’auto e sbalzato sull’asfalto mentre cercava di attraversare via Corsica, sulle strisce pedonali. Per fortuna l’anziano non ha rimediato gravi traumi: è riuscito a rimettersi in piedi dopo l’impatto, mentre la macchina che lo aveva colpito si allontanava. L’automobilista, dopo aver visto che l’uomo si era rialzato, se n’è andato senza chiamare i soccorsi.

Testimone della scena il titolare di un negozio di alimentari della zona: il suo racconto e quello di altri passanti sono stati raccolti dagli agenti della Polizia Locale che si occupano delle indagini per rintracciare l’auto pirata. Si cerca una Ford Focus di coloro scuro: il conducente potrebbe aver imboccato una strada laterale, oppure essere entrato in un garage della zona.

L'anziano, dopo le prime cure, è stato portato all'ospedale Poliambulanza per gli esami di rito e ricoverato in codice verde.