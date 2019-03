Investiti sulle strisce pedonali: paura per due fratelli

Un grosso spavento, e una corsa in ospedale, ma per fortuna non ci sono da registrare conseguenze più gravi. Due fratelli, di 9 e 18 anni, sono stati investiti nel pomeriggio di ieri, venerdì 22 marzo, in via Chiusure, in città.

L'investimento è avvenuto nei pressi della farmacia Sant'Antonio, in prossimità dell'incrocio con via degli Artigiani. Proprio dalla strada laterale è uscita la Nissan Micra che ha investito i due fratelli sulle strisce pedonali, due ragazzi di origine moldava.

Alla guida dell'auto c'era un 41enne. L'ambulanza giunta rapidamente sul posto ha prelevato i due fratelli e li ha portati al Civile per i controlli del caso. Le ferite dei due non sembrano essere troppo gravi.