Auto si schianta contro un bus: attimi di paura all'incrocio

Tanta paura a Brescia per un incidente tra un’auto e un bus di linea, avvenuto verso le 11.30 di martedì mattina. Stando alle prime informazioni trapelate, i due mezzi si sarebbero scontrati all’altezza dell'incrocio tra via Chiusure e Viale Cristoforo Colombo.

Il pullman avrebbe colpito in pieno la fiancata, lato guidatore, della macchina (una Citroen). Per fortuna nessuno dei passeggeri del bus avrebbe rimediato traumi o ferite. Anche le condizioni dell'automobilista non sarebbero critiche: dopo le prime cure prestate sul posto dai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di tre ambulanze, la donna è stata trasferita alla Poliambulanza e ricoverata in codice giallo.

Nessuna grave ripercussione sul traffico. L’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio della Polizia Locale, che si è occupata dei rilievi di rito. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco.