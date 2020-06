Schianto all'incrocio: auto piomba sul marciapiede e abbatte i cartelli stradali

Brutto incidente stradale, per fortuna senza feriti gravi, verso le 11 di mercoledì mattina nel quartiere Porta Venezia a Brescia. Per cause ancora in corso d'accertamento, una Fiat Barchetta e una Mercedes S 500 Coupé si sono scontrate in prossimità dell'incrocio tra via Oriani e via Boifava.

A seguito dell'impatto, la berlina tedesca è salita sul marciapiede: ha abbattuto alcuni cartelli stradali ed avrebbe finito la sua corsa contro il muro di cinta di una villa situata all'altezza del civico 7.

In pochi minuti, sul luogo dell’incidente si è raccolta una folla di curiosi (la strada è particolarmente trafficata perché conduce in via Turati). Inizialmente si è temuto il peggio per la conducente della Fiat Barchetta, una 56enne: sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, oltre ai Vigili del Fuoco.

La donna, di casa nella zona, avrebbe subito un forte shock e alcuni traumi al volto, a causa dello scoppio dell'airbag frontale, ma non sarebbe in gravi condizioni. Dopo le prime cure, è stata trasferita in ospedale in codice giallo. Illesa la coppia a bordo della Mercedes che procedeva lungo via Oriani.

La dinamica è al vaglio della Polizia Locale di Brescia, che si sta occupando dei rilievi di rito. Stando a una primissima ricostruzione, all'origine della carambola ci sarebbe una mancata precedenza.