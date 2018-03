Pauroso incidente all'incrocio, due auto si schiantano contro un muretto

Ci sarebbe una mancata precedenza all'origine dell'incidente che si è verificato mercoledì pomeriggio in città. Tutto è accaduto intorno alle 14.30 nella zona di Urago Mella: una Station Wagon Peugeot e una Fiat 500 si sono scontrate all'incrocio tra via dei Cominazzi e via Francino, per poi finire le rispettive corse contro il muretto di un'abitazione.

Negli istanti successivi all'incidente si è temuto il peggio: sul posto il 112 ha inviato due ambulanze in codice rosso e i Vigili del Fuoco. Un grosso spavento, ma per fortuna nulla di grave per le tre persone coinvolte: sia il 60enne, che era al volante dell'auto francese, sia la coppia di anziani (lui di 82 anni, lei di 86)che viaggiava sull'utilitaria italiana, sono riusciti ad abbandonare gli abitacoli dei rispettivi veicoli prima dell'arrivo dei sanitari e dei pompieri.

Tutti e tre avrebbero però riportato serie lesioni e sono stati trasportati, in codice giallo, nei due principali ospedali cittadini (Civile e Poliambulanza) per gli accertamenti del caso. Sul posto, per i rilievi, una pattuglia della Polizia Locale di Brescia. Stando a una prima ricostruzione della dinamica, la 500, che viaggiava lungo via Francino, non avrebbe rispettato lo stop, centrando in pieno la Peugeot.