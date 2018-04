Travolto dall'autobus di linea, 53enne in ospedale

Un uomo di 53 anni è stato travolto da un autobus doppio della Sia, mentre stava attraversando la strada. L’incidente è avvenuto lungo via Leonardo da Vinci: il bus stava viaggiando sulla corsia Lam a fianco della carreggiata

Forse è stata proprio la corsia preferenziale a trarre in inganno l'uomo, che ha attraversato all'altezza dell'incrocio semaforizzato di via Marsala proprio mentre sopraggiungeva l’autobus. In quel tratto del Ring urbano i mezzi pubblici viaggiano infatti in senso contrario rispetto agli altri veicoli. L'autista non sarebbe riuscito a evitare l'impatto.

L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 9 di lunedì mattina: sul posto si è precipitata un'ambulanza della Croce Bianca di Brescia, insieme a un'automedica. Dopo le prime cure, l'uomo è stato trasportato all'ospedale Civile di Brescia. Fortunatamente le condizioni del 53enne non sarebbero gravi: è stato ricoverato in codice verde.

La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale di Brescia, intervenuta per raccogliere i rilievi di rito. Nessuna conseguenza per i passeggeri dell'autobus che sono stati fatti scendere e hanno poi continuato il viaggio a bordo di un altro mezzo pubblico.