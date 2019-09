Schianto tra un'auto e un camion: un ferito e traffico paralizzato

Un brutto incidente ha bloccato il traffico dei tanti mezzi che percorrono via Triumplina, la strada che collega Brescia a Concesio. Pesanti i disagi, ma per fortuna lievi le conseguenze per le due persone al volante dei due mezzi coinvolti nello schianto: una Fiat Punto e un camion.

Tutto è accaduto martedì mattina, intorno alle 9.30, all'altezza della chiesa della Stocchetta: ancora da ricostruire la dinamica, che al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Brescia.

Tanto spavento, ma nessuna grave conseguenza per l'automobilista. Dopo le cure prestate sul posto, la donna è stata trasportata in ospedale, al Civile di Brescia, per i controlli di rito: è stata ricoverata in codice giallo. Illeso il conducente del mezzo pesante.

Per consentire i soccorsi e la rimozione dei due veicoli, nel tratto interessato è stato istituito il senso unico alternato. Lunghe code sono segnalate in entrambi i sensi di marcia.