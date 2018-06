Schianto in tangenziale: ferite mamma e bimba di tre anni, traffico in tilt

Una mamma e la sua bimba di tre anni in ospedale e traffico nel caos. È il bilancio dell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì lungo la Tangenziale Sud di Brescia. Tutto è accaduto poco prima delle 19: tre i veicoli coinvolti nel violento tamponamento, che si è verificato in direzione del lago di Garda.

L'allarme è scattato poco prima delle 19 e sul posto si sono precipitate diverse ambulanze e una squadra dei Vigili del Fuoco. Ad avere la peggio nello schianto, avvenuto tra le uscite di Sant'Eufemia e Buffalora, una donna e la sua bimba di soli 3 anni: estratte dalla lamiere dell'auto, sono poi state trasportate al Civile. Per loro tanto, tantissimo, spavento ma pare nulla di grave.

Pesanti le ripercussioni per gli automobilisti in transito: lunghissime colonne si sono formate durante le operazioni di soccorso. La situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore. La dinamica dello schianto è al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta sul posto per i rilievi di rito.