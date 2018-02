Schianto tra un camion e due auto: tangenziale nel caos, code chilometriche

Nella serata di lunedì, un incidente tra un camion e due auto ha mandato in tilt la tangenziale Sud in direzione Milano. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 17.30, coinvolti un 21enne, una 26enne e una 50enne: fortunatamente, non si registrano feriti gravi (sul posto un'ambulanza in codice giallo).

Pesantissime invece le ripercussioni sul traffico in orario di punta. Per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi, la Stradale ha imposto l'uscita obbligatoria a San Polo. In poco tempo si è formata una coda di diversi chilometri; il traffico è tornato alla normalità dopo oltre un’ora.