Maxi incidente in tangenziale: sul posto 3 ambulanze, traffico nel caos

Caos in tangenziale Sud a Brescia mercoledì mattina, per un incidente stradale avvenuto poco prima delle 8 all’altezza dell’uscita di Brescia Centro, in direzione del Lago di Garda.



Nel sinistro sono rimasti coinvolti diversi veicoli con a bordo in tutto 7 persone, nessuna delle quali sembra essere rimasta ferita in modo grave: sul posto sono state inviate tre ambulanze in codice giallo.



Pesantissime le ripercussioni per il traffico: si segnalano code e rallentamenti fino all’altezza della Multisala Oz.