Raffica di incidenti in pochi chilometri: caos traffico in Tangenziale

Lunedì mattina di passione in Tangenziale Sud: a causa di due incidenti che si sono verificati a pochi chilometri di distanza, all'altezza dell'uscita di Fornaci, si registrano code e rallentamenti in direzione di Iseo. Stando alle prime informazioni trapelate, sarebbero 4 i veicoli coinvolti in entrambi gli schianti: tre auto e un mezzo pesante.

Il primo sinistro si è verificato attorno alle 8.20, all'altezza dello svincolo di Fornaci: per cause ancora da chiarire due auto si sono scontrate. Solo una delle due donne al volante è rimasta lievemente ferita ed è stata trasportata in ospedale, per gli accertamenti del caso. Venti minuti più tardi, a soli 200 metri di distanza, un altro schianto ha coinvolto un camion e un'auto. Tanto spavento, ma pare nulla grave per i conducenti dei due mezzi.

Sul posto la centrale operativa del 112 ha comunque inviato un'auto medica e un'ambulanza. Rilievi e viabilità sono affidati alla polizia stradale di Brescia. Gli incidenti hanno inevitabilmente avuto pesanti ripercussioni sul traffico, già congestionato, vista l'ora di punta.