Schianto tra due auto e un camion in tangenziale: 3 feriti e traffico nel caos

Tangenziale Sud bloccata a causa di un incidente, avvenuto martedì mattina. Lo schianto si è verificato poco dopo le 9.30 in direzione della città, al km 16 +400, nel territorio di Rezzato. Stando alle prime informazioni trapelate, sarebbero tre i veicoli coinvolti (due auto e un camion) e altrettante le persone rimaste ferite.

Negli istanti successivi all'incidente si è temuto il peggio, tanto che la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto due ambulanze in codice rosso. L'allarme è rientrato poco dopo l'arrivo dei volontari dell'ambulanza del Cosp di Mazzano e del Croce Bianca di Brescia. Per le persone coinvolte pare nulla di grave: sono comunque state trasportate nei nosocomi cittadini per gli accertamenti del caso.

Pesanti invece le ripercussioni sul traffico: le operazioni di soccorso e di recupero dei mezzi coinvolti hanno provocato lunghe code e rallentamenti in direzione di Milano.