Maxi-tamponamento in tangenziale: due feriti e traffico paralizzato

BRESCIA. Mattinata da incubo in tangenziale Ovest. A causa di un incidente avvenuto all'altezza di via Volturno, lunghe code si sono formate in direzione sud. Stando alle prime informazioni trapelate, si tratterebbe di un maxi-tamponamento che ha coinvolto ben 5 veicoli.

Tutto è accaduto attorno alle 8.30 di giovedì mattina: sul posto si sono precipitate due ambulanze e una pattuglia della Polizia Locale di Brescia, che si sta occupando dei rilievi e della gestione del traffico.

Non sembrerebbero gravi le conseguenze per le sei persone coinvolte nello schianto: solo per due di loro si sarebbe reso necessario il trasporto in ospedale per le verifiche del caso. Per loro traumi e contusioni di lieve entità. Traffico in tilt anche sulle strade limitrofe alla tangenziale.