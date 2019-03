Raffica di incidenti in un'ora: caos traffico in Tangenziale

Due schianti sulla Ovest, uno sulla Sud: tardo pomeriggio di caos e sirene lungo le tangenziali cittadine. Lievi le conseguenze per le persone coinvolte, ma tanti i disagi: gli incidenti hanno inevitabilmente avuto pesanti ripercussioni sul traffico, già congestionato, vista l'ora di punta.

Tutto è accaduto tra le 18.20 e le 19. Il primo schianto sulla Ovest, in direzione Concesio, nel tratto compreso tra via Rose e via Milano. Pochi minuti più tardi, un altro incidente si è verificato lungo la tangenziale Sud, tra Roncadelle e Castegnato. Nella carambola tra auto sono rimaste coinvolte 4 persone, tra cui una bambina di 11 anni e un ragazzino di 13. Infine, poco prima delle 19, un altro sinistro si è registrato tra via Orzinuovi e via Rose di Sotto, ancora lungo la Ovest, coinvolgendo 8 persone e diversi mezzi.

Dei rilievi si sono occupati la polizia locale di Brescia e la stradale. Pochi, per fortuna, i feriti: in tutto negli ospedali cittadini sono stati portate 4 persone, tutte ricoverate in codice verde.