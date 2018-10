Carambola in tangenziale Ovest: traffico in tilt, code e chilometri di coda

Lunedì mattina di passione in tangenziale Ovest a Brescia, dove, verso le 7.40, un incidente ha mandato in tilt il traffico in direzione nord.



Diversi i veicoli coinvolti, tre le persone soccorse dal 118, che ha mandato sul posto due ambulanze: si tratta di un 32enne, un 38enne e un 59enne. Fortunatamente, nessuna di loro sembra essere rimasta ferita in modo grave.

Pesantissimi i disagi per il traffico, accentuati anche dal maltempo. Code e rallentamenti si registrano per circa 2 chilometri, fino alla rotonda del Villaggio Sereno. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e polizia stradale.