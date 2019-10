Moto si schianta contro un'auto in tangenziale, biker vola sull'asfalto: è grave

Brutto incidente lunedì mattina, poco dopo le 8, sulla Tangenziale Ovest a Brescia, nel tratto tra via Milano e via Rose. Per cause ancora in corso d'accertamento, una Suzuki 400 ha tamponato una Jaguar ferma in colonna, nel tratto di carreggiata in uscita dalla città, direzione Castel Mella. Il centauro - un 57enne - è caduto rovinosamente sull'asfalto, riportando gravi traumi.

Per i soccorsi sono state inviate due ambulanze in codice rosso. Dopo le prime cure sul posto, il biker è stato caricato su un'autolettiga e trasportato al Civile di Brescia: è ricoverato in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Testimonianze e rilievi sono stati raccolti dagli agenti della Polizia Locale di Brescia.