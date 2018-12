Ciclista travolto lungo la Tangenziale: è grave

È ricoverato in gravi condizioni il ciclista che, nella prima mattinata di giovedì, è stato investito in pieno da un'auto (una Fiat Panda) lungo la Tangenziale Ovest di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'incidente, avvenuto poco prima delle 7 all'altezza dello svincolo di via Volturno, ci sarebbe una mancata precedenza.

Un urto violento, che ha scaraventato il malcapitato ciclista a terra. Allertato il 112, sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso: dopo le prime cure, il ciclista - del quale al momento non si conoscono le generalità- è stato trasferito al Civile e ricoverato d'urgenza. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli agenti della polizia locale di Brescia, che si tanno occupando dei rilievi.